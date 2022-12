Taiwan: delegazione parlamento Ue conclude oggi visita a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione di 13 membri della Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo guidata dalla vicepresidente Anna-Michelle Asimakopoulou conclude oggi una visita di quattro giorni a Taiwan, durante la quale è stato discusso un rafforzamento della cooperazione commerciale tra l'isola e l'Unione europea. Quello di dicembre rappresenta il primo viaggio ufficiale dei componenti della Commissione a Taipei, che nell'ultimo anno ha guardato con crescente interesse alla prospettiva di poter stipulare un accordo bilaterale d'investimento con il blocco europeo. Il tema è stato dominante nell'incontro tenuto ieri tra la presidente Tsai Ing-wen e i delegati, durante il quale Asimakopoulov ha invitato Bruxelles a condurre quanto prima "una valutazione d'impatto, una consultazione pubblica e una delimitazione del campo d'indagine" per avviare consultazioni con Taiwan sulla stipula del patto. La rappresentante greca ha discusso con Tsai anche delle pretese di sovranità della Cina sull'isola autogovernata, elogiando la "reazione misurata e responsabile" del governo alle "crescenti aggressioni e provocazioni ingiustificate da parte di Pechino". Il riferimento è soprattutto alle vaste esercitazioni militari organizzate dalle forze armate cinesi in risposta alla visita effettuata a Taipei dalla presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi lo scorso agosto. (segue) (Cip)