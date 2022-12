Taiwan: delegazione parlamento Ue conclude oggi visita a Taipei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea, ha aggiunto Asimakopoulov durante il confronto, considera il suo partenariato economico e commerciale con Taiwan "una relazione strategica dalle implicazioni geopolitiche". L'incontro con Tsai ha fatto seguito a un ricevimento in onore dei delegati tenuto dal ministro degli Esteri Joseph Wu il 19 dicembre a Taipei, occasione in cui sono stati discussi anche gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Ricordando le pressioni diplomatico-militari subite dalla Cina nello Stretto, Wu ha evidenziato come l'isola sia disposta a condividere la sua esperienza nel contrasto dell'autoritarismo e a cooperare con le democrazie mondiali per salvaguardare la pace e l'ordine internazionale basato sulle regole. I delegati hanno tenuto colloqui anche con il primo ministro taiwanese, Su Tseng-chang, e il presidente del parlamento, You Si-kun. Hanno inoltre visitato l'Istituto di ricerca sulla tecnologia industriale con sede nella contea settentrionale di Hsinchu e aziende locali specializzate nella produzione di semiconduttori. (segue) (Cip)