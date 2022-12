Veneto: Gdf Vicenza sequestra 25 mila prodotti natalizi, il plauso di Zaia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Natale "dev'essere un'occasione per valorizzare l'economia locale, le produzioni del territorio, dall'artigianato all'enogastronomia. La difesa del made in Italy e del made in Veneto, per la quale ci si impegna durante tutto l'arco dell'anno, durante le festività deve essere ulteriormente rafforzata. Per questo faccio i complimenti alla Guardia di Finanza di Vicenza, che ha dimostrato con questa operazione come l'attenzione alla sicurezza dei prodotti messi sul mercato sia massima e sia garantita senza sosta, in particolare a Natale, momento di condivisione tra le famiglie". Con queste parole Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha ringraziato la Guardia di Finanza di Vicenza che ha sequestrato 25 mila decorazioni e prodotti per la casa natalizi non idonei alla vendita. "Natale è un'occasione preziosa per scegliere con cura come essere consumatori: guardare alla qualità, alla sicurezza e ai prodotti made in Italy e made in Veneto significa dare un segnale di consumo consapevole e attento. Valorizzando, se possibile, il lavoro di aziende e artigiani veneti, che offrono prodotti di assoluta eccellenza, con una valenza identitaria", ha poi concluso Zaia. (Rev)