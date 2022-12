Legge Bilancio: Foti (Fd'I), da noi responsabilità di essere primo partito, Italia cambia marcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "ha assunto sin da subito la responsabilità di essere il primo partito in Italia e primo gruppo in Parlamento, lavorando a testa bassa in queste settimane per dare all'Italia una legge di bilancio concreta e coraggiosa". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti. "Siamo orgogliosi del lavoro fatto. In meno di un mese, senza mai rinunciare a un confronto con le forze di opposizione, variamo una manovra che destina 21 miliardi a famiglie e imprese contro il caro energia e delinea alcune priorità per la maggioranza. Con l'approvazione della legge di bilancio e i risultati ottenuti in campo internazionale dal governo Meloni, tra cui l'accordo in Ue sul price cap e la mininum tax, l'Italia finalmente ha cambiato marcia", sottolinea Foti.(Rin)