Farnesina: Craxi, impegno per aumento fondi per diplomazia e cooperazione

18 ottobre 2021

- La presidente della commissione Esteri-Difesa del Senato, Stefania Craxi, ha ribadito l’impegno per un aumento dei fondi destinati alla diplomazia e alla cooperazione allo sviluppo. “Intendo far valere nel mio piccolo il principio secondo cui al crescere gli investimenti difesa segua il rafforzamento del budget per l’attività diplomatica e la cooperazione”, ha detto Craxi nel corso del panel “Le priorità della politica estera italiana” all’interno della 15ma Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia in corso alla Farnesina. Craxi ha poi sottolineato la necessità di investire di più nella cooperazione allo sviluppo. “Servono margini di manovra che consentano di scorporare gli investimenti nella cooperazione dal rapporto deficit-Pil. L’Italia e con essa tutta l’Europa non può affrontare le sfide con le mani legate”, ha proseguito Craxi secondo cui la crisi alimentare, quella demografica e quella energetica “non si affrontano con la retorica ma con una strategia” che necessita di una diplomazia forte e dotata degli strumenti necessari. (Res)