Ruby ter: prossima udienza 25 gennaio, sentenza prevista 15 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il processo Ruby ter, che vede imputati Silvio Berlusconi e altre 28 persone a vario titolo per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, andrà a sentenza il prossimo 15 febbraio. Lo ha stabilito la settima sezione penale del Tribunale di Milano, fissando la penultima udienza al 25 gennaio per le controrepliche delle difese. Oggi infatti si sono concluse le arringhe con l'avvocato Franco Coppi per Silvio Berlusconi e il legale Corrado Viazzo, che ha chiesto l'assoluzione per Giovanna Rigato, seguite poi dalle repliche del pm. Nei confronti dell'ex premier, la procura aveva chiesto una pena di 6 anni. (Rem)