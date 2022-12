Spagna: ministra Ribera, tetto prezzo gas è garanzia per evitare nuovi aumenti "spettacolari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tetto al prezzo del gas di 180 euro per megawattora concordato dall'Ue è una misura di garanzia per evitare che l'aumento "spettacolare" dei prezzi verificatosi l'estate scorsa "possa diventare nuovamente una realtà". Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, in alcune dichiarazioni ai media, evidenziando che questo meccanismo invia il messaggio che il continente non è disposto a comprare gas a qualsiasi prezzo quando non ci sono problemi di "scarsità". Per quanto riguarda i negoziati per raggiungere un accordo a livello Ue, Ribera ha riconosciuto che sono stati "molto intensi", poiché ogni Paese aveva i propri interessi particolari. "Abbiamo visto un'Europa disposta a mettersi nei panni dell'altro", ha osservato la ministra, che ha difeso il fatto che il processo negoziale è stato anche "enormemente produttivo". (Spm)