Perù: ministra Esteri tiene riunione virtuale con l'alto commissario Onu per i diritti umani (2)

- Nel Paese, intanto, non si fermano le proteste antigovernative, iniziate dopo l'arresto del presidente Pedro Castillo lo scorso 7 dicembre, a seguito del suo tentativo di sciogliere il Congresso mentre si riuniva per discutere la terza mozione di impeachment nei suoi confronti e convocare elezioni anticipate. E’ salito a 26 morti e 39 feriti il bilancio degli scontri registrati tra forze di sicurezza e sostenitori dell'ex presidente. La maggiore parte dei casi si è registrata nelle province di Apurimac e Ayacucho, bacino di consensi per l'ex capo dello stato. I sostenitori di Castillo, ex maestro rurale divenuto bandiera della parte più combattiva della sinistra peruviana, chiedono la scarcerazione del loro leader, un passo indietro di Boluarte ed elezioni anticipate. La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso la sua “più alta preoccupazione” per l’escalation di violenze in corso nel Paese. (segue) (Brb)