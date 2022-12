Perù: ministra Esteri tiene riunione virtuale con l'alto commissario Onu per i diritti umani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Unione europea ha espresso preoccupazione per la crisi in corso. L'Ue, riferisce una nota del Servizio per l'azione esterna, condanna qualsiasi uso della violenza e qualsiasi uso eccessivo della forza ed è molto preoccupata per le notizie secondo cui finora più di 20 civili sono stati uccisi, alcuni dei quali con armi da fuoco, e molti altri sono rimasti feriti durante le recenti proteste. L'Ue invita tutti gli attori politici e la società civile a lavorare in uno spirito di dialogo e cooperazione per fermare la violenza, ridurre le tensioni e rispondere alle esigenze e alle aspirazioni dei cittadini peruviani. (segue) (Brb)