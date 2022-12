Senegal-Francia: ministro dell'Interno Darmanin a Dakar, presto accordo su mobilità e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governo di Senegal e Francia firmeranno "nei prossimi mesi a Parigi" un accordo quadro nei settori della mobilità e della sicurezza. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, che ha iniziato ieri una visita a Dakar “su richiesta” del presidente francese Emmanuel Macron per “continuare a sostenere il partenariato franco-senegalese nei settori della sicurezza interna, delle questioni migratorie e della gestione dei grandi eventi sportivi". Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa senegalese "Aps", Darmanin ha incontrato l'omologo senegalese Antoine Felix Diome con il quale ha concordato di rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori della mobilità e della sicurezza. "Firmeremo un accordo quadro su tutti questi temi nei prossimi mesi a Parigi", ha annunciato Darmanin su Twitter. Il ministro francese ha in seguito visitato il centro per la domanda di visto di Dakar. "È nostra premura che i senegalesi che desiderano recarsi in Francia possano presentare le loro domande di visto a buone condizioni. Congratulazioni agli agenti del consolato francese", ha affermato. A seguire Darmanin ha incontrato il primo ministro Amadou Ba, mentre nel pomeriggio si è recato allo stadio Iba Mar Diop in vista dei Giochi Olimpici della Gioventù. (Res)