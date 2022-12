Cina: Pechino risponde ad offerta vaccini Usa, immunizzazione procede "in modo ordinato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di richiamo vaccinale per il Covid-19 in Cina procede attualmente "in modo ordinato", ma il Paese resta comunque disposto a collaborare con la comunità internazionale per rispondere in modo congiunto alle "problematiche" poste dall'epidemia. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna, rispondendo ad una richiesta di commento sulla nuova offerta avanzata dagli Stati Uniti, che si sono detti pronti a condividere i loro vaccini con Pechino per gestire la nuova ondata epidemica seguita all'abbandono della politica "zero Covid". (segue) (Cip)