Cina: Pechino risponde ad offerta vaccini Usa, immunizzazione procede "in modo ordinato" (2)

- "La Cina ottimizza costantemente il protocollo anti-epidemico per garantire un miglior coordinamento tra il lavoro di prevenzione e controllo del Covid-19 e lo sviluppo socioeconomico. Al momento, la vaccinazione con dosi di richiamo procede in modo ordinato, e i farmaci e i reagenti per tamponi possono generalmente soddisfare la domanda. Grazie agli sforzi concertati e alla solidarietà del popolo cinese, inaugureremo sicuramente una nuova fase di sviluppo economico e sociale che sia stabile e ordinata", ha detto Mao. La portavoce non ha tuttavia escluso una più ampia cooperazione sanitaria a livello multilaterale, chiarendo che la Cina è disposta a collaborare con la comunità internazionale per "proteggere meglio la vita e la salute delle persone, e promuovere la sana ricrescita dell'economia mondiale". (segue) (Cip)