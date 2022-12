Cina: Pechino risponde ad offerta vaccini Usa, immunizzazione procede "in modo ordinato" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le osservazioni di Mao Ning rispondono alle dichiarazioni rilasciate dal portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, che ieri ha annunciato la disponibilità degli Stati Uniti a condividere i suoi vaccini con la Cina per alleviare la pressione sul suo sistema sanitario. "Washington è il più grande donatore di vaccini contro il Covid-19 a livello globale. Siamo pronti a continuare a fornire assistenza alle persone in tutto il mondo, inclusa la Cina, con questa e altre forme d'assistenza correlate al virus", ha detto Price, ricordando come gli Usa abbiano fornito vaccini a diversi Paesi "indipendentemente o nonostante eventuali disaccordi politici". "È importante non solo per la Cina, ma anche per la continua ripresa economica della comunità internazionale, che il Paese sia in grado di tenere sotto controllo questo focolaio", ha evidenziato. (Cip)