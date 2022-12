Legge Bilancio: Foti (Fd'I), sinistra specula, nostra legge è Treccani rispetto alle loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto alle manovre votate dal Pd, questa è una Treccani. La sinistra non può proprio dare lezioni, né speculazioni. E' una manovra da prendere ad esempio". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite di "Start" su Skytg24. "L'opposizione - spiega - è abilissima nel descrivere cosa dovrebbero fare gli altri quando è all'opposizione, ma non fa quando è in maggioranza, come negli ultimi 10 anni. Nella manovra abbiamo inserito: rivalutazione delle pensioni, da anni in stallo, taglio del cuneo fiscale (si portano 2 punti per i lavoratori e si aggiunge un terzo taglio per quanto riguarda un limite fino a 25mila euro). Pellet Iva dal 22 al 10 per cento, teleriscaldamento al 5 per cento". "Cose - conclude Foti - che la sinistra non ha mai approvato, anzi votato contro. Per quanto ci riguarda, c'è soddisfazione, visti i tempi e l'attenzione a famiglie e imprese, come promesso".(Rin)