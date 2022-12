Imprese: Casavo, Unicredit investe 10 milioni di euro e sigla una partnership strategica di lungo termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto entusiasti di annunciare questa partnership strategica con UniCredit, con un investimento di 10 milioni di euro che testimonia un impegno di lungo termine,” ha commentato Giorgio Tinacci, Founder e Ad di Casavo. “Questa partnership si inserisce nel contesto di un più ampio programma di collaborazione tra Casavo e i primari istituti bancari nei mercati in cui siamo attivi. Riteniamo che questo ci permetterà di migliorare ulteriormente l’esperienza di chi vende e acquista casa, grazie ad un’offerta integrata lungo tutta la catena del valore della compravendita.” "Grazie a questo investimento, confermiamo il nostro impegno verso l’innovazione digitale anche in ambito immobiliare, in partnership con una azienda italiana, leader europeo, nel settore Proptech", ha dichiarato Remo Taricani, Deputy Head di Unicredit Italia. "Unicredit vuole essere un partner strategico di lungo termine per le aziende innovative, per questo abbiamo investito in una piattaforma come Casavo, così come supportiamo le migliori start-up che partecipano ai nostri percorsi di UniCredit Start lab." (Com)