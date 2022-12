Russia: presidente Consiglio federale, risultati economici 2022 migliori del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica del 2022 in Russia è migliore del previsto. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa la presidente del Consiglio federale (camera alta del Parlamento), Valentina Matvienko. "I risultati dell'anno (in economia) sono soddisfacenti, sono sostanzialmente migliori di quanto previsto dai nostri esperti", ha osservato Matvienko. Secondo le stime preliminari, il calo atteso del Pil sarà di circa il 2,5 per cento. "Questo non è il tasso che vorrei, ma molto meglio di quanto previsto dall'Occidente, dal Fondo monetario internazionale e da altre strutture finanziarie internazionali", ha sottolineato Matvienko. Infine, la presidente del Consiglio federale ha espresso l'opinione che l'economia russa nel corso degli ultimi anni è diventata più stabile e ha "un grande potenziale di crescita". (Rum)