Legge Bilancio: Salvini, aumento congedo parentale per papà risultato della Lega

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Altro risultato della Lega, per tutti i papà: aumento fino all’80 per cento della retribuzione per un mese di congedo parentale". Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Diventare genitori è un dono, non può più essere soltanto un sacrificio economico. Per questo dobbiamo sostenere e tutelare chi sceglie di fondare e far crescere una famiglia: questa misura è un primo passo, continuiamo su questa strada", conclude. (Rin)