Ungheria: Orban, siamo in disaccordo su tante cose ma non siamo isolati

- L’Ungheria è in disaccordo su tante cose ma non è isolata. Lo ha detto il premier magiaro, Viktor Orban, in una conferenza stampa di fine anno straordinaria. “Occorre fare una distinzione tra essere isolati ed essere in disaccordo. Isolamento significa non essere coinvolti in decisioni congiunte, ma non è questo il caso”, ha affermato il primo ministro. “Uno Stato membro dell’Ue o della Nato non si può isolare. Partecipiamo alle decisioni che determinano la direzione del progresso della nostra comunità”, ha continuato Orban. Se si mantiene una cooperazione tra Est e Ovest, “siamo al centro del mondo”. “Non voglio rinunciare alla cooperazione con Russia, Cina”, e altre realtà orientali, ha spiegato il capo del governo di Budapest. (Vap)