Perù: Commissione interamericana per i diritti umani inizia visita nel Paese

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha iniziato una visita in Perù per valutare la situazione dei diritti umani nel Paese, da giorni teatro di scontri tra forze di sicurezza e sostenitori dell’ex presidente Pedro Castillo. La commissione, organismo indipendente dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), è stata ricevuta dalla presidente Dina Boluarte, dalla ministra degli Esteri, Ana Cecilia Gervasi, e dal ministro della Giustizia e dei Diritti umani, José Tello. La visita si svolge su invito del governo di Lima. Durate la visita, riferisce il quotidiano ufficiale “El Peruano”, sono state illustrate le azioni intraprese per “costruire ponti di dialogo, nel rigoroso rispetto della Costituzione e delle istituzioni democratiche”. Tra queste il tentativo di anticipare le elezioni generali rispetto alla scadenza naturale del 2026. (segue) (Brb)