Perù: Commissione interamericana per i diritti umani inizia visita nel Paese (2)

- Il tema dei diritti umani è stato al centro anche della conversazione tenuta ieri tra la ministra degli Esteri del Perù, Ana Cecilia Gervasi, e l’alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Turk. L’alto commissario, rende noto il ministero degli Esteri peruviano, ha espresso alla ministra la sua solidarietà per la difficile situazione che sta attraversando il Perù ed ha espresso la disponibilità a collaborare insieme per trovare una via d'uscita che favorisca la coesione sociale e la fiducia nelle istituzioni del Paese. Lo Stato peruviano e l'Ufficio dell'Alto Commissario hanno rinnovato il loro impegno per la protezione e la promozione dei diritti umani, oltre ad aver espresso l'intenzione di aumentare la cooperazione per rafforzare la formazione nelle istituzioni del Paese. (segue) (Brb)