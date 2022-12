Legge Bilancio: Lollobrigida, investimenti evidenti per comparto agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta che si ha la consapevolezza “dell'importanza strategica del mondo legato alla pesca, all'agricoltura e alle attività che ci garantiscono buon cibo, allora si investe, come abbiamo fatto noi con la legge di Bilancio, in maniera visibile ed evidente”. Lo ha chiarito il ministro dell’Ambiente e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine dell’assemblea nazionale di Coldiretti. “Negli anni- ha aggiunto il ministro - hanno cercato di spiegarci che era inutile avere un settore primario come questo perché bastava andare a comprare fuori dai nostri confini tutto quello che veniva prodotto, pagando meno”. In questo senso “sovranità alimentare non significa autarchia, ma essere in grado di garantirsi produzioni con un sistema che sia rispettoso dell'ambiente e del diritto dei lavoratori per garantire buon cibo ai consumatori”, ha concluso. (Rin)