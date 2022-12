Abruzzo: export al palo, con la crisi dell’automotive siamo in stagnazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dato negativo che sul piano territoriale incide ovviamente soprattutto sul Chietino - in cui hanno casa le principali attività di produzione del comparto – che nello stesso arco di tempo perde 425 milioni (-9,8 per cento); il tutto a fronte, invece, di incrementi abbastanza consistenti sia nell'Aquilano (+205 milioni; 27,3 per cento di incremento) che nel Teramano (+244; 22,3 per cento), con il Pescarese invece a "crescita zero". La crisi del comparto di produzione dei mezzi di trasporto finisce per far passare quasi inosservate le soddisfacenti performance registrate tra gennaio e settembre dagli altri settori: così per i prodotti chimici (+144), il tessile-abbigliamento (+97), gli articoli in gomma e plastica (+104), gli articoli farmaceutici (+153) e quelli in metallo (+124). Dati che pongono alcuni di essi (chimica; tessile-abbigliamento) in vetta alla graduatoria nazionale. Modeste, infine, pur con il segno positivo, le variazioni del comparto alimentare: le esportazioni di vino crescono per più di 15 milioni di euro, la pasta di 47 milioni, olio 3,3 milioni. "Mentre alcuni comparti riconducibili al mondo produttivo locale, come il tessile-abbigliamento e in parte l'alimentare – commenta il presidente regionale della Cna, Savino Saraceni – manifestano una vitalità positiva, la crisi perdurante dell'automotive ci spinge in basso, con conseguenze negative per tutto il nostro sistema produttivo. Occorre prevedere misure di sostegno, soprattutto nella futura programmazione comunitaria, in grado di aiutare i nostri comparti più vitali a meglio competere sui mercati esteri". (Gru)