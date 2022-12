Cina: gettito fiscale in calo del 3 per cento nei primi 11 mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito fiscale della Cina è diminuito del 3 per cento su base annua nei primi undici mesi del 2022, attestandosi a circa 2.660 miliardi di dollari. Lo indicano i dati pubblicati dal ministero delle Finanze, secondo cui le entrate statali sono aumentate del 6,1 per cento rispetto all’anno scorso escludendo l'impatto dei rimborsi del credito d'imposta sul valore aggiunto. Le entrate fiscali del governo centrale sono diminuite del 2,9 per cento nel periodo, mentre quelle delle amministrazioni locali hanno registrato un calo di 3 punti percentuali. Il gettito derivante dalle imposte è diminuito del 7,1 per cento anno su anno da gennaio a novembre, attestandosi a 2.190 miliardi di dollari. In crescita la spesa fiscale, che è aumentata del 6,2 per cento anno su anno toccando i 3.265 miliardi di dollari. (Cip)