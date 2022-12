Roma: sette persone arrestate per furto, colti in flagranza di reato tre ladri di appartamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuti nel corso della notte in via Francesco Satolli per la segnalazione di probabile furto in atto, gli agenti dei Distretti Aurelio e Primavalle hanno sorpreso 3 stranieri, un ucraino e due georgiani rispettivamente di 34, 32 e 30 anni, mentre stavano tentando di nascondersi all'ultimo piano di una palazzina. Perquisiti, uno di questi è stato trovato in possesso di diversi materiali atti allo scasso. Dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza, i 3 sono stati riconosciuti mentre stavano tentando di forzare le porte di alcuni appartamenti siti all'interno del condominio. Per tutti, l'arresto è stato convalidato dall'Autorità giudiziaria. Infine, gli agenti del Commissariato Torpignattara hanno proceduto all'arresto di 2 stranieri, il primo del Bangladesh ed il secondo egiziano, rispettivamente di 27 e 35 sempre perché gravemente indiziati di furto aggravato. I poliziotti, nel corso di un pattugliamento notturno volto alla prevenzione dei reati predatori all'esterno di un noto locale, sono stati fermati in via Silvio Latino da una donna che ha riferito loro che ignoti, dopo aver infranto il vetro del finestrino della sua auto e averle rubato la borsa, proprio in quel momento stavano utilizzando la sua carta di credito presso un bar tabacchi di via Prenestina. Immediatamente gli agenti sono partiti in direzione dell'esercizio commerciale e sono riusciti a sorprendere i due stranieri mentre tentavano di allontanarsi ingolfati da numerose borse e buste. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di numerosi oggetti – tessere, occhiali, portafogli, indumenti e attrezzatura elettronica – di provenienza sospetta, oltre ad un gran numero di stecche di sigarette, probabilmente acquistate con altre carte di origine sospetta, come confermato da successive denunce di vittime di furto in zona. Anche in questo caso l'arresto è stato convalidato. (Rer)