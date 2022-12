Hong Kong: Covid, amministrazione allenterà domani requisiti d’accesso a luoghi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione di Hong Kong allenterà le restrizioni anti-pandemiche da domani, 22 dicembre, e non richiederà più agli abitanti di esibire un referto di negatività al Covid-19 per accedere a bar e ristoranti. Lo ha annunciato in conferenza stampa la sottosegretaria alla Salute, Libby Lee, aggiungendo che cinema e locali di pubblico spettacolo potranno operare nel pieno della capacità. Il certificato vaccinale e il tetto massimo di 12 persone per i raduni all’aperto rimarrano in vigore, così come l’obbligo di indossare la mascherina. Il Centro per la protezione della salute ha intanto segnalato un significativo aumento dei contagi, che nelle ultime due settimane hanno oscillato sulle 15 mila infezioni giornaliere. Sulla base dei dati, l’autorità ospedaliera ha annunciato incrementi del personale per far fronte ad un aumento della domanda di ricoveri. L’eliminazione delle restrizioni arriva dopo l’abolizione dell’applicazione per accedere a luoghi pubblici come palestre, scuole e saloni di bellezza disposta la scorsa settimana. All’inizio del mese è stato inoltre ridotto il periodo di quarantena obbligatoria per i soggetti affetti dal Covid-19 e i loro contatti stretti da sette a cinque giorni. (Cip)