Perù: governo dichiara ambasciatore del Messico nel Paese persona non grata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il governo del Perù ha dichiarato persona non grata l’ambasciatore del Messico nel Paese, Pablo Monroy, e ha concesso al diplomatico 72 per lasciare il territorio nazionale. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri peruviana, Ana Cecilia Gervasi, segnalando al contempo che il governo di Lima ha concesso un salvacondotto a Lilia Paredes, moglie dell’ex presidente Pedro Castillo, e i suoi due figli per raggiungere il Messico, dove hanno ottenuto asilo politico. "Il governo ha dichiarato persona non grata l'ambasciatore del Messico in Perù, Pablo Monroy Conesa, a causa delle ripetute dichiarazioni delle massime autorità di quel Paese riguardo la situazione politica in Perù, che costituiscono un'ingerenza nei nostri affari interni", ha detto la ministra in un breve messaggio ai media. "Il governo messicano è stato informato da questo ministero degli Esteri che Lilia Paredes è inclusa in un'indagine preparatoria come coautrice del reato di organizzazione criminale”, ha aggiunto la ministra, secondo cui il governo di Lima si riserva la possibilità di sollecitare la sua estradizione nel caso in cui questa venga disposta dalle autorità giudiziarie. (segue) (Brb)