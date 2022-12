Perù: governo dichiara ambasciatore del Messico nel Paese persona non grata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti della testata peruviana "Rpp", il Messico è intervenuto solo nei confronti della moglie, Liliana Paredes, e dei due figli di lei, ma non di Yenifer Paredes, la cognata di Castillo, ritenuta dalla coppia come una sorta di figlia adottiva. Ebrard ha al tempo stesso precisato che sono stati avviate le procedure per concedere ai familiari un salvacondotto in grado di garantire loro l'arrivo in Messico. In precedenza Lopez Obrador aveva detto che il Messico manteneva "le porte aperte" alla possibile richiesta di asilo in arrivo da Castillo, in omaggio "alla tradizione della politica estera messicana". Una condizione, spiegava "Amlo" offerta anche "alla sua famiglia e a tutti coloro che si sentono perseguitati o vittime di pressione, in Perù". (segue) (Brb)