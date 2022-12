Perù: governo dichiara ambasciatore del Messico nel Paese persona non grata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lunga crisi politica in corso in Perù ha visto un'escalation lo scorso 7 dicembre, quando il presidente Castillo è stato arrestato per il suo tentativo di sciogliere il Congresso nel giorno in cui si riuniva per votare la terza mozione di impeachment nei suoi confronti e convocare elezioni anticipate. Esautorato dei poteri, Castillo lasciava il palazzo di governo per dirigersi verso l'ambasciata del Messico a Lima, dove avrebbe ottenuto asilo politico, ma è stato portato dalla sua stessa scorta alla procura generale, dove è stato arrestato. Nella stessa giornata, il Parlamento approvava in tempi record l'insediamento della vice, Dina Boluarte, a nuova presidente. Una situazione contestata dai sostenitori dell'ex presidente, protagonisti di scontri con le forze di sicurezza che sono costati sin qui almeno 26 morti e 39 feriti, la maggior parte dei quali registrati nelle province meridionali di Apurimac e Ayacucho. (segue) (Brb)