Afghanistan: delegato Cina all’Onu, comunità internazionale incrementi sostegno a Kabul

- La Cina invita la comunità internazionale ad intensificare il sostegno all’Afghanistan, che si trova in una “fase critica” ed è ben lontano dallo sviluppo pacifico. Lo ha detto il rappresentante permanente di Pechino alle Nazioni Unite, Zhang Jun, durante una riunione del Consiglio di sicurezza. “Il popolo afgano non deve essere dimenticato” ed è necessario sostenere il Paese nel contrasto del terrorismo: “le parti interessate devono smettere di puntare indici e assumere posizioni dure, prestare rispetto, essere pazienti e cooperare per mettere al primo posto il futuro dell'Afghanistan”, ha affermato Zhang, che non ha mancato di rivolgere critiche all’indirizzo degli Stati Uniti. “Siamo spiacenti di constatare che i beni congelati all'estero dell'Afghanistan non siano ancora stati restituiti al suo popolo”, ha evidenziato, facendo implicito riferimento agli asset depositati dalla Banca centrale dell’Afghanistan a New York prima della conquista di Kabul da parte dei talebani. (Cip)