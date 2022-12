Russia: Duma di Stato sospende procedimenti legali contro riservisti e militari volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) ha approvato oggi un decreto su sospensione di procedimenti legali contro i riservisti e militari volontari. È quanto riferito dall'ufficio stampa della Duma. Secondo la nota esplicativa, la legge riguarda la sospensione di procedimenti civili, arbitrali e amministrativi, eccetto procedimenti esecutivi per gli obblighi alimentari nei confronti dei minori, nonché per l'adempimento degli obblighi di indennizzo in relazione alla morte del capofamiglia. (Rum)