- Nel Pnrr “chiediamo di porre la giusta attenzione al comparto agroalimentare e la filiera: ora ci sono risorse per 5 miliardi ma chiederemo al governo spostare risorse da bandi non utilizzati alla filiera agricola per passare da 5 a 10 miliardi”. Così il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine dell’assemblea nazionale della confederazione, a Roma. (Rin)