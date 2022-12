Hong Kong: Lee inizia visita in Cina, focus su economia, politica e Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo di Hong Kong, John Lee, inizia oggi una visita ordinaria di quattro giorni in Cina, durante la quale informerà la leadership del Partito comunista sulla situazione politica ed economica nella regione a statuto speciale. Stando a quanto riferito in una conferenza stampa tenuta ieri a margine del Consiglio esecutivo, l’agenda dei colloqui coprirà probabilmente anche l’allentamento delle misure di contenimento del Covid-19 lungo la frontiera. Hong Kong vuole reintrodurre viaggi in Cina senza obbligo di quarantena, ma “deve garantire che ciò avvenga in modo ordinato e con un buon controllo dei rischi”, ha detto il capo dell’amministrazione, che potrebbe discutere con i vertici cinesi anche del processo contro il magnate dell’editoria e attivista Jimmy Lai, che rischia una possibile condanna all’ergastolo per accuse legate alla sicurezza nazionale. Lee ha infatti richiesto al Congresso nazionale del popolo, la massima istituzione legislativa in Cina, di interpretare la controversa Legge sulla sicurezza nazionale promulgata nel 2020 e pronunciarsi sull’ammissibilità dell’avvocato britannico Timothy Owen nella squadra legale di Lai. A recarsi a Pechino sarà anche Ho Iat-seng, capo dell’amministrazione di Macao, l’altra regione a statuto speciale cinese. (Cip)