Mafie: Spagna, intercettato peschereccio con 3,3 tonnellate di cocaina in rotta verso la Galizia

- La Guardia Civil spagnola ha intercettato nelle acque dell'Oceano Atlantico un peschereccio con 3,3 tonnellate di cocaina al suo interno, diretto verso un punto imprecisato al largo delle coste della Galizia. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", nel corso dell'operazione sono state arrestate 16 persone appartenenti a un'organizzazione criminale con base in Galizia, specializzata nell'introdurre grandi quantità di stupefacenti nel territorio nazionale, utilizzando imbarcazioni che simulavano campagne di pesca nelle acque dell'Oceano Atlantico, vicino alle coste africane. Alcuni membri dell'organizzazione si sono recati personalmente in Senegal con l'obiettivo di organizzare e coordinare personalmente questo carico di cocaina, occupandosi sia del noleggio dell'imbarcazione che dell'ingaggio dell'equipaggio. Nel corso delle indagini, gli inquirenti sono riusciti a scoprire come il gruppo disponeva di mezzi sofisticati di occultamento nei doppi fondi idraulici dei veicoli che utilizzavano, oltre all'utilizzo di messaggistica criptata per le comunicazioni dei trafficanti. (Spm)