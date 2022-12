Cina-Australia: Xi, pronti a promuovere relazioni sulla base del rispetto reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole favorire il progresso delle relazioni con l’Australia sulla base del rispetto reciproco e promuovere lo sviluppo sostenibile del partenariato strategico globale a beneficio dei rispettivi popoli. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, in un messaggio di congratulazioni inviato oggi al primo ministro, Anthony Albanese, e al governatore generale dell’Australia, David Hurley, in occasione del cinquantenario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. “Lo sviluppo sano e stabile dei rapporti tra Cina e Australia, entrambi importanti Stati dell’Asia-Pacifico, non è solo nell'interesse fondamentale dei rispettivi popoli, ma anche funzionale alla promozione della pace, della stabilità e della prosperità nella regione e nel resto del mondo”, ha detto Xi. La Cina attribuisce “grande importanza” allo sviluppo dei legami bilaterali e vuole cogliere questo anniversario come un’opportunità per promuovere lo sviluppo della relazione, rispetto reciproco e risultati vantaggiosi per tutti, ha aggiunto il presidente cinese. (Cip)