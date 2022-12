Legge Bilancio: Bonelli, destra approva abbattimento animali protetti in parchi e città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 6.45 di questa mattina la maggioranza di destra, violando regole e intese sui lavori tra maggioranza e opposizione, ha approvato l'emendamento che introduce nella manovra economica la caccia a tutte le specie animali nei parchi e nelle città ad ogni ora ed in ogni periodo. Lo denuncia il deputato di Avs e portavoce di Europa Verde che ha partecipato ai lavori della commissione bilancio, che prosegue: "La norma consentirà l'abbattimento di specie protette dalla Ue, non riguarda solo i cinghiali, come lupi, orsi, volpi e altro in totale violazione della direttiva Habitat e dell'art. 9 della Costituzione. Hanno deciso l'abbattimento di animali protetti in aree vietate alla caccia per fare un favore alla lobby venatoria e delle armi". "Daremo battaglia in Parlamento - spiega l'ecologista - ma il nostro esposto all'Unione Europea è già pronto perché siamo convinti che l'Italia sarà messa in mora con l'avvio di una procedura d'infrazione contro il governo italiano". "E' vergognosa l'arroganza con la quale la maggioranza di destra ha proceduto a fare approvare l'emendamento tenendolo nascosto fino alle 6 del mattino per poi presentarlo all'ultimo momento. Il partito di Giorgia Meloni ha utilizzato la finanziaria per lanciare l'aggressione alla biodiversità e alla fauna del nostro Paese: vergogna", conclude Bonelli. (Rin)