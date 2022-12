Ue: Fitto, protagonismo dell'Italia grazie a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello europeo non c’è un isolamento del governo italiano, ma esattamente il contrario, visto il protagonismo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nelle comunicazioni sulle linee programmatiche alle Commissioni congiunte 4a Senato e XIV Camera. Il ministro ha ricordato i risultati ottenuti sulla tassazione minima grazie al dialogo di Meloni con le autorità della Polonia. Fitto ha poi menzionato l’accordo raggiunto sul tetto del prezzo del gas, ancora una volta con “un ruolo importante e decisivo” del presidente del Consiglio. Meloni ha avuto bilaterali e incontri con i principali leader globali, ha proseguito Fitto, ribadendo anche come l’Italia, come Paese fondatore Ue, torna dopo anni “ad essere rappresentata da un governo politico”, forte e stabile, con una prospettiva. (Res)