Germania: Kmw, i corazzati Puma verranno riparati al più presto possibile

- I 18 mezzi corazzati da combattimento per fanteria Puma, in servizio nell'esercito tedesco e interessati da malfunzionamenti, verranno riparati al più presto possibile. È quanto comunicato da Krauss-Maffei Wegmann (Kmw), il gruppo per la difesa tedesco che con la concorrente Rheinmetall produce i veicoli nel consorzio Project System and Management (Psm). Come riferisce il sito web “Augengeradeaus.net”, i corazzati in questione erano stati già modificati per essere schierati nella Task force congiunta ad altissima prontezza della Nato (Vjtf), il cui comando a rotazione verrà assunto dalla Germania il primo gennaio prossimo. Tuttavia, durante recenti esercitazioni, tutti i 18 Puma hanno registrato un azzeramento della prontezza operativa a causa di gravi guasti. La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha quindi minacciato di annullare il progetto Puma, qualora le industrie coinvolte non provvedano in tempi rapidi alla riparazione dei mezzi. Ora, l'obiettivo di Kmw è rendere nuovamente operativi i veicoli il più rapidamente possibile. (segue) (Geb)