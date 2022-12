Germania: Kmw, i corazzati Puma verranno riparati al più presto possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal fine, l'azienda ha già mobilitato le risorse necessarie. A tale scopo, i Puma dovranno prima essere esaminarli nel dettaglio. A questo punto, potranno essere prese le misure necessarie e potranno essere fatte dichiarazioni attendibili sul tipo e sulla portata dei lavori. Per Kmw, la proficua collaborazione nello sviluppo e nella certificazione dei Puma è la garanzia per una soluzione permanente ai problemi del mezzo. Nel 2021, il corazzato è stato dichiarato pronto al combattimento dopo anni di ritardo a causa di malfunzionamenti. Psm ha già consegnato all'esercito tedesco 350 Puma, di cui 42 equipaggiati per la Vjtf. Altri 50 esemplari, sui 200 inizialmente previsti, dovrebbero essere consegnati nei prossimi anni. Il Puma è stato sviluppato per sostituire il mezzo corazzato da combattimento per fanteria Marder, prodotto da Rheinmetall e in servizio dal 1970. Saranno questi i veicoli che la Germania assegnerà alla Vjtf al posto dei Puma da riparare. (Geb)