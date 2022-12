Gambia: sciroppo tossico, commissione parlamentare raccomanda di perseguire l'azienda indiana Maiden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione parlamentare del Gambia ha raccomandato di perseguire la casa farmaceutica indiana Maiden Pharmaceuticals, produttrice di sciroppi per la tosse, sospettata di aver causato la morte di almeno 70 bambini nel Paese. Dopo settimane di indagini, la commissione ha pubblicato il suo rapporto nel quale afferma che Maiden Pharmaceuticals dovrebbe essere ritenuta responsabile per l'esportazione di quello che viene definito un "medicinale contaminato" e raccomanda pertanto alle autorità di adottare misure severe, tra cui il divieto di distribuzione di tutti i prodotti Maiden Pharmaceuticals nel Paese e l'adozione di azioni legali contro l'azienda. Il comitato ha affermato di "essere convinto che Maiden Pharmaceuticals (sia) colpevole e dovrebbe essere ritenuto responsabile per l'esportazione dei medicinali contaminati". "I risultati rimangono gli stessi dei rapporti precedenti che indicavano che la soluzione orale di prometazina, gli sciroppi per la tosse per bambini Kofexmalin, Makoff e Magrip N fossero contaminati con glicole dietilenico e glicole etilenico", ha affermato la commissione parlamentare nel suo rapporto. Il glicole dietilenico e il glicole etilenico sono tossici per l'uomo e potrebbero risultare fatali se consumati. La commissione ha quindi aggiunto che l'esatta causa scientifica della morte dei bambini non è ancora chiara ed è tuttora oggetto di indagine. La commissione chiede inoltre che l'Agenzia per il controllo dei medicinali del Gambia garantisca che tutti i medicinali importati nel Paese siano adeguatamente registrati e che vengano effettuati dei controlli sui produttori di quelli già importati, inclusa la visita alle loro strutture. Il rapporto rivela infine le inadeguatezze del sistema sanitario del Paese, esortando il governo a rafforzarlo e fornire attrezzature e medicinali migliori agli ospedali. (segue) (Res)