Vietnam: Forum dell’Asia orientale discute proposte per sviluppo cooperazione Asean più tre

- Si è tenuta in Vietnam, a Nha Trang, nella provincia centro-meridionale di Khanh Hoa, la ventesima riunione del Forum dell’Asia orientale (Eaf), piattaforma di analisi e ricerca politica ed economica focalizzata sulla regione Asia-Pacifico nata per iniziativa congiunta di due reti accademiche: l’East Asian Bureau of Economic Research (Eaber) e il South Asian Bureau di Ricerca Economica (Sabre). Lo riferisce il portale del governo vietnamita. La riunione, ieri e l’altro ieri (19 e 20 dicembre), è stata incentrata sulle future attività dell’Asean più tre (Apt), il formato comprendente i dieci membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam) più la Cina, il Giappone e la Corea del Sud. I risultati della due giorni di discussioni saranno sottoposti agli alti funzionari dell’Apt con l’obiettivo di approfondire ulteriormente la cooperazione, che è stata avviata nel 1997 ed è giunta quindi al 25mo anno. (segue) (Fim)