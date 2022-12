Vietnam: Forum dell’Asia orientale discute proposte per sviluppo cooperazione Asean più tre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimo vertice dell’Asean più tre si è tenuto il 12 novembre in Cambogia, a Phnom Penh, ed è stato incentrato sul piano di lavoro per il periodo 2023-2027. Secondo quanto riferito da un comunicato del ministero degli Esteri giapponese, Tokyo promuoverà iniziative di cooperazione in alcuni settori ritenuti prioritari come la cooperazione marittima, la connettività, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l’economia e la finanza sono i settori prioritari indicati da Tokyo. Inoltre, diversi Paesi hanno auspicato l’istituzione di una riserva regionale di forniture mediche per rispondere a future crisi di salute pubblica e hanno sottolineato l’importanza di rafforzare l’Iniziativa Chiang Mai per lo scambio di valuta, di attuare pienamente il Partenariato economico globale regionale (Rcep) e di ampliare la cooperazione nel settore digitale. Infine, sono state discusse anche questioni regionali e internazionali, tra le quali quelle riguardanti il Myanmar e la Corea del Nord. (Fim)