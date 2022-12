Taiwan: ordini d’esportazione crollano del 23,4 per cento a novembre, ai minimi dal 2009

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le commissioni ricevute dalle aziende taiwanesi sono diminuite del 23,4 per cento su base annua a novembre, toccando i minimi da marzo 2009. Lo indica il ministero dell’Economia, aggiungendo che gli ordini d’esportazione si sono attestati a 50,14 miliardi di dollari. “La domanda globale continua a risentire della crescente inflazione e delle tensioni geopolitiche”, ha detto il capo del dipartimento di Statistica del dicastero, Yu-ling, che attribuisce la performance di novembre anche alle serrate e ai blocchi per contenere il Covid-19 in Cina. La diffusione del virus sull’altra sponda dello Stretto di Taiwan ha infatti contribuito a un calo annuo degli ordini pari a 3,1 miliardi di dollari nel mese di novembre, nota il ministero dell’Economia, aggiungendo che le commissioni ricevute dai produttori di componenti elettroniche sono scese del 15,2 per cento. Male anche l’industria della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, che ha registrato un calo degli ordini del 30,5 per cento a novembre rispetto all’anno scorso. (Cip)