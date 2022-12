Taiwan: governo valuta emendamento legislativo per frenare “disinformazione” via TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan sta considerando la possibilità di emendare la legislazione per garantire che l’uso dell’applicazione di condivisione video TikTok non venga sfruttata dalla Cina per alimentare la disinformazione sull’isola e comprometterne la sicurezza. Il Consiglio per gli affari continentali, l’ente dell’esecutivo che cura i rapporti con l’altra sponda dello Stretto, parrebbe intenzionato ad apportare modifiche soprattutto alla legge anti-infiltrazione e alla legge sulla sicurezza nazionale, nel tentativo di contrastare la disinformazione attribuita al Partito comunista cinese. Le discussioni sull’emendamento s’inseriscono nella più ampia campagna di regolamentazione attuata dal governo di Taiwan nei confronti di TikTok, che il 5 dicembre è stata vietata dai dispositivi utilizzati nel settore pubblico. (Cip)