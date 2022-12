Balcani: Fitto, stabilità regione fondamentale per futuro dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità dei Balcani è fondamentale per il futuro dell’Europa, un tema di grandissimo interesse per l’Italia. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nelle comunicazioni sulle linee programmatiche alle Commissioni congiunte 4a Senato e XIV Camera. Fitto ha ricordato in questo senso anche il ruolo svolto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice di Tirana sui Balcani. (Res)