Libano: Unifil, il contingente italiano valorizza la cooperazione civile-militare

- I caschi blu del contingente italiano che opera in Libano sotto l'egida delle Nazioni Unite, attualmente su base Brigata Aosta, hanno ultimato il progetto per l'automazione della differenziazione dei rifiuti solidi urbani per il conferimento in discarica presso la municipalità di Abbasiyah, cittadina a sud del Paese. Lo riferisce la Forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) in un comunicato. La donazione, pianificata e condotta in tutte le fasi di esecuzione, dalla progettazione alla realizzazione finale, è stata coordinata dagli specialisti del Multinational Cimic Group di Motta di Livenza (Tv) e si inquadra nell'ambito di intervento dei progetti di cooperazione civile e militare per l'amministrazione civile. Grazie al contributo della prestazione professionale di architetti libanesi e all'apporto di manodopera locale si è cercato di dare ulteriore incentivo all'economia di un'area in difficoltà per la persistente crisi economica che attanaglia da due anni la Terra dei Cedri. (segue) (Com)