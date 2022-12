Libano: Unifil, il contingente italiano valorizza la cooperazione civile-militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale quadro, la prospettiva ecologica di rispetto per l'ambiente, prioritaria in questo particolare periodo, è stata uno degli incentivi alla realizzazione del progetto da parte dei peacekeeper italiani, perché la tutela del territorio è uno degli aspetti particolarmente sentiti della missione Onu in Libano. Inoltre, nel settore d'intervento legato alla salute e al supporto alla popolazione per la fornitura di beni essenziali e di prima necessità, sono stati donati strumenti medici, attrezzature sanitarie ed odontoiatriche all'ambulatorio della municipalità di Qallawiyah e consegnate derrate alimentari all'orfanotrofio della cittadina di Tibnin. Negli stessi giorni, sono stati poi consegnati ausili didattici e materiale scolastico di cancelleria alla scuola primaria di Rumaysh, donati dalla scuola dell'infanzia e primaria "Santa Chiara d'Assisi" di Avellino, giunti in Libano grazie al personale del 232mo reggimento Trasmissioni, di stanza nella stessa città campana e attualmente in forza al Contingente italiano in Libano. (segue) (Com)