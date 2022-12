Libano: Unifil, il contingente italiano valorizza la cooperazione civile-militare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione italiana in Libano a guida Brigata Aosta, al suo terzo mandato nella Terra dei Cedri con i colori delle Nazioni Unite, ha la responsabilità del settore ovest di Unifil in cui operano 3.800 caschi blu di 16 dei 48 Paesi contributori alla missione Onu e di cui fanno parte oltre 1.000 caschi blu italiani. Le attività svolte in teatro operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando operativo di vertice interforze (Covi), guidato dal generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo. Il Covi è l'organo di staff del capo di Stato maggiore della Difesa, deputato alla pianificazione, coordinazione e direzione delle operazioni militari, delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali e delle attività a loro connesse. (Com)