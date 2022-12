Germania: esportazioni fuori Ue in calo dello 0,5 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania destinate ai Paesi che non fanno parte dell'Ue sono diminuite a novembre dello 0,5 per cento su base mensile a 61,8 miliardi di euro. Rispetto allo stesso mese del 2021, il dato segna invece una crescita del 13,8 per cento, dovuta anche al netto aumento dei prezzi del commercio estero. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che aggiunge come gli Stati Uniti si confermino il primo mercato di destinazione del “Made in Germany”. Le esportazioni tedesche negli Usa hanno sperimentato un incremento del 32,3 per cento rispetto al novembre dello scorso anno, raggiungendo un valore di 14,6 miliardi di euro. L'export diretto in Cina registra un +5,6 per cento, salendo a 9,4 miliardi di euro. Per il Regno Unito, la crescita del 28,8 per cento a 7,8 miliardi di euro. Le esportazioni tedesche verso la Russia sono, invece, crollate del 52,4 per cento a 1,2 miliardi di euro a seguito delle sanzioni contro il Paese per la guerra che ha mosso all'Ucraina. La Russia è quindi scivolata al decimo posto tra le destinazioni più importanti per l'export della Germania al di fuori dell'Ue. A febbraio, prima dell'attacco all'Ucraina, il mercato russo occupava la quinta posizione. (Geb)