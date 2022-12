Migranti: Fitto, non ci sono contrasti con la Francia ma si tratta di una "questione europea"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è un preconcetto o una posizione di contrasto rispetto alla Francia. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nelle comunicazioni sulle linee programmatiche alle Commissioni congiunte 4a Senato e XIV Camera. Sulla questione dei migranti, Fitto ha evidenziato come al governo sia sembrata “piuttosto sopra le righe” la reazione francese sulla vicenda Ocean Viking. Il tema di dibattito generale resta in ogni caso quello sulle politiche migratorie, ha proseguito il ministro. Quella sui migranti deve diventare “una questione europea”, ha aggiunto Fitto. “Il tema dei ricollocamenti parla da sé”, ha rilevato il ministro, secondo cui se ne discuterà al prossimo Consiglio europeo. (Res)