Algeria-Germania: colloqui ad Algeri per rafforzare la cooperazione nel settore industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria algerino, Ahmed Zaghdar, ha incontrato il segretario di Stato parlamentare e viceministro del ministero federale tedesco per gli Affari economici e la protezione del clima, Franziska Brantner, in visita di lavoro in Algeria, per fare il punto sulle prospettive della cooperazione industriale. Il dicastero algerino ha indicato in una nota che questo incontro, che si è svolto alla presenza dell'ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania in Algeria, Elisabeth Wolbers, di una delegazione del ministero dell'Economia tedesco e di dirigenti del ministero dell'Industria, ha riguardato "la realtà delle relazioni economiche e industriali, ma anche le prospettive e le modalità del loro sviluppo e rafforzamento", si legge nel comunicato. Dopo aver affermato la volontà dei rispettivi Paesi di rafforzare la cooperazione bilaterale, le parti hanno indicati i vari settori che costituiscono un'opportunità di partenariato tra Algeria e Germania, in particolare per quanto riguarda la fabbricazione di veicoli, l’industria manifatturiera, agroalimentare, farmaceutica e chimica. Zaghdar ha anche presentato i nuovi vantaggi che la legge sugli investimenti ha portato ai partner stranieri, invitando le imprese tedesche a sfruttarli per realizzare i propri progetti in Algeria. (Ala)